В ЛНР задержали шпионивших для СБУ и ВСУ двух местных жителей
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Установлено, что двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — отметили в ФСБ.
Уточняется, что собранные данные государственные изменники передавали украинским военным, а также лицам, работающим в Службе безопасности Украины.
Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео с осуждённым украинским агентом.