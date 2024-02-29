В ЛНР задержали шпионивших для СБУ и ВСУ двух местных жителей

Сотрудники ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали двух местных жителей, которые занимались шпионажем для СБУ и ВСУ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Установлено, что двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — отметили в ФСБ.

Уточняется, что собранные данные государственные изменники передавали украинским военным, а также лицам, работающим в Службе безопасности Украины.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео с осуждённым украинским агентом.