Суд в Брянске приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж
- РИА Новости
Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Установлено, что мужчину привлекли к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью сбора и передачи информации о дислокации ВС России в Брянской области.
Фигурант признал вину и раскаялся.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года.