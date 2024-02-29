Суд в Брянске приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж

Брянский областной суд приговорил украинского гражданина к 12 годам колонии строгого режима за сбор и передачу информации о Вооружённых силах России спецслужбам Украины.

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Установлено, что мужчину привлекли к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью сбора и передачи информации о дислокации ВС России в Брянской области.

Фигурант признал вину и раскаялся.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года.