RT в Telegram
Подпишись

Суд в Брянске приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж

Короткая ссылка
Брянский областной суд приговорил украинского гражданина к 12 годам колонии строгого режима за сбор и передачу информации о Вооружённых силах России спецслужбам Украины.
Суд в Брянске приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Установлено, что мужчину привлекли к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью сбора и передачи информации о дислокации ВС России в Брянской области.

Фигурант признал вину и раскаялся.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить