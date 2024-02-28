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В ЯНАО начался конкурс профессионального мастерства преподавателей языков коренных народов

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В Салехарде начался окружной конкурс профессионального мастерства педагогов, преподающих языки коренных малочисленных народов Севера.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Участниками конкурса стали представители Тазовского, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Педагоги продемонстрируют своё мастерство во время открытых уроков со студентами Ямальского многопрофильного колледжа, не владеющими языками коренных народов Севера.

Воспитатели проведут занятия по развитию речи в группе детского сада «Улыбка».

Лауреатов назовут 29 февраля. Они смогут претендовать на участие в федеральном этапе.

«В прошлом году выиграл педагог из Сеяхинской школы-интерната Меретя Тусида, которая учит детей ненецкому языку и литературе уже 23 года, а также проводит для восьмиклассников занятия по основам этнопедагогики. Она представила Ямал на федеральном этапе, который прошёл в сентябре в Карачаево-Черкесии», — заявили в Департаменте образования ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Татарстане представили толковый словарь татарского языка.

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