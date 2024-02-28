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В Казани рассказали о дизайне трёх новых станций метро

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В Казани рассказали о новых вариантах оформления станций метро «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».
В Казани рассказали о дизайне трёх новых станций метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Татинвестгражданпроекта.

Станцию «Академическая» предложили оформить панелями с круглыми отверстиями, которые станут отсылками к улице имени физика Евгения Завойского.

«Зилант» планируется сделать похожей на пещеру дракона, а станция «Тулпар» будет оформлена в соответствии с представлениями детей о крылатом коне Тулпаре.

Проекты утверждены. Открытие станций ожидается в 2027 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве рассказали о тестировании нового сервиса для владельцев транспортных карт.

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