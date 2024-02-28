В Казани рассказали о дизайне трёх новых станций метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Татинвестгражданпроекта.
Станцию «Академическая» предложили оформить панелями с круглыми отверстиями, которые станут отсылками к улице имени физика Евгения Завойского.
«Зилант» планируется сделать похожей на пещеру дракона, а станция «Тулпар» будет оформлена в соответствии с представлениями детей о крылатом коне Тулпаре.
Проекты утверждены. Открытие станций ожидается в 2027 году.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве рассказали о тестировании нового сервиса для владельцев транспортных карт.