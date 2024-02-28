В Красноярске тренера обвинили в том, что он бил детей за плохое поведение

В Красноярске на детского тренера по волейболу пожаловались за то, что он ударил двоих детей палкой за плохое поведение. RT поговорил с матерью одного из них. Как рассказала Татьяна, её восьмилетний сын не говорил ей о случившемся — она сама заметила ссадину на ноге. По словам мальчика, перед тренировкой он играл с товарищем и не услышал, как тренер сказал построиться.

По её словам, после этого мужчина вывел ребят в коридор, ударил обоих палкой по ногам и за уши растащил по разным углам, а обратно в зал он запустил их через десять минут.

В распоряжении RT оказалась запись телефонного разговора тренера и мужчины, сына которого он ударил. Педагог заявил родителю, что ребёнок вёл себя «абсолютно отвратительно» и по-другому успокоить его не удавалось.

«Это нормально, что ваш сын, когда я ему говорю строиться, начинает носиться и в догонялки играть?» — сказал тренер в разговоре с другим мужчиной. По его словам, после таких мер мальчик провёл тренировку «замечательно».

При этом в беседе с RT тренер утверждал, что «никого не бил» и вовсе не знает, «откуда там этот след». Он призвал дождаться ответа прокуратуры и добавил, что получает столько внимания, хотя «вроде ни в чём не виноват».

Родителей мальчика пригласили в спортивную школу поговорить, но они отказались, заявил тренер. Он хочет и дальше тренировать детей, говорит, что отношения с ними у него хорошие. В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали RT, что по заявлению родителей обоих ребят начали расследование, а краевой СК проводит проверку.