Российские суды вынесли приговоры в адрес более 280 украинских военных за преступления против мирных жителей Донбасса, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Осуждены более 280 представителей украинских вооружённых формирований. С учётом неопровержимых доказательств большинство из них в ходе следствия признали вину в инкриминируемых деяниях», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала года более сотни мирных жителей пострадали от ударов украинских БПЛА.

Он также призвал создать единую структуру для фиксации преступлений Киева.