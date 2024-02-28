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Бастрыкин затребовал доклад о нападении на полицейского в Челябинской области

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об избиении сотрудника полиции и хищении у него пистолета в Еманжелинском райотделе МВД (Челябинская область).
Бастрыкин затребовал доклад о нападении на полицейского в Челябинской области
  • AP
  • © Valery Sharifulin, Sputnik

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК России (хищение оружия)», — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в отделе полиции Еманжелинского района, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского, избил его до бессознательного состояния и забрал пистолет. После этого он попытался скрыться, но был задержан.

Ранее в пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который напал на сотрудника полиции у столичного бара «Руки вверх».

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