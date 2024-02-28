Бастрыкин затребовал доклад о нападении на полицейского в Челябинской области
- AP
- © Valery Sharifulin, Sputnik
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.
«Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК России (хищение оружия)», — пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошёл в отделе полиции Еманжелинского района, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского, избил его до бессознательного состояния и забрал пистолет. После этого он попытался скрыться, но был задержан.
Ранее в пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который напал на сотрудника полиции у столичного бара «Руки вверх».