Житель ЯНАО предстанет перед судом по обвинению в истязании трёх маленьких детей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.
«По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трёх её малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении.
Известно, что при прохождении судебно-психиатрической экспертизы никаких отклонений у обвиняемого не выявлено.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Омутнинска, который подозревается в истязании своей семилетней дочери.