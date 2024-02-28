Житель ЯНАО предстанет перед судом по обвинению в истязании трёх маленьких детей

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит уголовное дело, возбуждённое против жителя Ноябрьска, который обвиняется в систематическом истязании троих детей своей сожительницы, которое сопровождалось угрозами убийством.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

«По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трёх её малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении.

Известно, что при прохождении судебно-психиатрической экспертизы никаких отклонений у обвиняемого не выявлено.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Омутнинска, который подозревается в истязании своей семилетней дочери.