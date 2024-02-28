RT в Telegram
Подпишись

Житель ЯНАО предстанет перед судом по обвинению в истязании трёх маленьких детей

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит уголовное дело, возбуждённое против жителя Ноябрьска, который обвиняется в систематическом истязании троих детей своей сожительницы, которое сопровождалось угрозами убийством.
Житель ЯНАО предстанет перед судом по обвинению в истязании трёх маленьких детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

«По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трёх её малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении.

Известно, что при прохождении судебно-психиатрической экспертизы никаких отклонений у обвиняемого не выявлено.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Омутнинска, который подозревается в истязании своей семилетней дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить