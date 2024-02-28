Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым

Президент России Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Как пишет РИА Новости, церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего.

Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет.

Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы временно перекрыли движение в связи с церемонией прощания с Вячеславом Лебедевым.