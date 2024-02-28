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Предприятия Курганской области представят продукцию на выставке в Узбекистане

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Три предприятия из Курганской области представят свою продукцию на XXV международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Узбекистане.
Предприятия Курганской области представят продукцию на выставке в Узбекистане
  • © Пресс-служба губернатора Курганской области

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

Предприятия «Темпер Рус», «Бентонит Кургана» и «Гудэл» специализируются «на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», говорится в сообщении.

Компании смогут обменяться опытом с представителями бизнеса из других регионов страны и государств, а также привлечь новых партнёров и инвесторов. Поездка организована при содействии Центра поддержки экспорта и региональной Торгово-промышленной палаты.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

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