Предприятия Курганской области представят продукцию на выставке в Узбекистане

Три предприятия из Курганской области представят свою продукцию на XXV международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Узбекистане.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

Предприятия «Темпер Рус», «Бентонит Кургана» и «Гудэл» специализируются «на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», говорится в сообщении.

Компании смогут обменяться опытом с представителями бизнеса из других регионов страны и государств, а также привлечь новых партнёров и инвесторов. Поездка организована при содействии Центра поддержки экспорта и региональной Торгово-промышленной палаты.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.