В парке «Ингилор» на Ямале дадут имена 33 горным вершинам
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Как пишет URA.RU, будет организован опрос среди туристов, кочевников и организаторов туров.
«Безымянным вершинам парка «Ингилор» дадут официальные названия. Для этого ямальские учёные проведут опрос среди кочевников, туристов и организаторов туров на Полярном Урале. Всего назвать планируется 33 объекта», — говорится в сообщении Telegram-канала «Ямал-Арктика».
Итоги опроса будут переданы представителям органов власти для принятия окончательного решения.