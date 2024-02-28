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В парке «Ингилор» на Ямале дадут имена 33 горным вершинам

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Ямальские учёные намерены дать названия безымянным вершинам природного парка «Ингилор».
В парке «Ингилор» на Ямале дадут имена 33 горным вершинам
  • Gettyimages.ru

Как пишет URA.RU, будет организован опрос среди туристов, кочевников и организаторов туров.

«Безымянным вершинам парка «Ингилор» дадут официальные названия. Для этого ямальские учёные проведут опрос среди кочевников, туристов и организаторов туров на Полярном Урале. Всего назвать планируется 33 объекта», — говорится в сообщении Telegram-канала «Ямал-Арктика».

Итоги опроса будут переданы представителям органов власти для принятия окончательного решения.

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