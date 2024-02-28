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«Ъ»: экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в Москве от инсульта

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Бизнесмен Андрей Черняков, бывший глава НПО «Космос», скончался на 65 году жизни от инсульта.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Чернякову на прошедших выходных стало плохо, в результате чего его госпитализировали в ЦКБ.

Там, как сообщается, медики диагностировали у него инсульт.

«Несмотря на все усилия медиков, господин Черняков скончался в реанимации, не дожив буквально две недели до своего 65-летия», — говорится в публикации.

В 2019 году Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать Чернякова в Россию, где он обвинялся в мошенничестве на 12 млрд рублей при получении кредита в Банке Москвы.

Мужчину задержали в Польше по ордеру Интерпола в декабре 2017 года.

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