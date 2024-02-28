«Ъ»: экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в Москве от инсульта
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Чернякову на прошедших выходных стало плохо, в результате чего его госпитализировали в ЦКБ.
Там, как сообщается, медики диагностировали у него инсульт.
«Несмотря на все усилия медиков, господин Черняков скончался в реанимации, не дожив буквально две недели до своего 65-летия», — говорится в публикации.
В 2019 году Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать Чернякова в Россию, где он обвинялся в мошенничестве на 12 млрд рублей при получении кредита в Банке Москвы.
Мужчину задержали в Польше по ордеру Интерпола в декабре 2017 года.