МЧС: в Ростовской области загорелось административное здание

Административное здание загорелось на 1000 кв. м в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, пожар локализован.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Ранее в пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен».