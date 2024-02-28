МЧС: в Ростовской области загорелось административное здание
Административное здание загорелось на 1000 кв. м в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, пожар локализован.
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
Предварительно, пострадавших нет.
Ранее в пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен».
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