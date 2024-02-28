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МЧС: в Ростовской области загорелось административное здание

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Административное здание загорелось на 1000 кв. м в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, пожар локализован.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.

Предварительно, пострадавших нет. 

Ранее в пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен».

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