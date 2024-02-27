RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Осипов дал советы по смене зимней резины на машине

Короткая ссылка
Независимый автоэксперт Олег Осипов дал рекомендации по смене зимней резины на машине.
Автоэксперт Осипов дал советы по смене зимней резины на машине
  • Gettyimages.ru

«Есть простое правило — летняя резина начинает работать, когда на улице выше +5 °С. Единого правила не существует, так как в каждом регионе своя погода. Но если у вас среднесуточная температура превышает пять градусов, тогда можно задуматься о смене. Но пока мы этого не видим», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, использовать всесезонную резину нежелательно, так как она плохо показывает себя и на летних, и на зимних дорогах.

«Она имеет право на жизнь, тем более, когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете её использовать летом, то она быстро сотрётся», — добавил Осипов.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить