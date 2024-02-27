Автоэксперт Осипов дал советы по смене зимней резины на машине

Независимый автоэксперт Олег Осипов дал рекомендации по смене зимней резины на машине.

«Есть простое правило — летняя резина начинает работать, когда на улице выше +5 °С. Единого правила не существует, так как в каждом регионе своя погода. Но если у вас среднесуточная температура превышает пять градусов, тогда можно задуматься о смене. Но пока мы этого не видим», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, использовать всесезонную резину нежелательно, так как она плохо показывает себя и на летних, и на зимних дорогах.

«Она имеет право на жизнь, тем более, когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете её использовать летом, то она быстро сотрётся», — добавил Осипов.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.