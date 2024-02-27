Росфинмониторинг внёс политика Гудкова в реестр террористов и экстремистов

Политик Геннадий Гудков* внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, говорится в соответствующей базе ведомства.

«Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения, город Коломна Московской области», — написано в базе.

Кроме того, в список экстремистов внесён украинский батальон «Айдар»**.

Ранее Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистов и террористов медиаменеджера и журналиста Евгения Киселёва***.

*Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

** Организация признана террористической и запрещена на территории России.

***Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.04.2022.