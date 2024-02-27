В Челябинской области проводят проверку по факту падения глыбы льда рядом с пенсионеркой

В Челябинской области организовали проверку по факту падения глыбы льда рядом с пожилой женщиной. Инцидент произошёл в Пласте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный СК России.

«По факту падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — заявили в ведомстве.

В частности, следователи оценят действия ответственных за своевременную очистку крыши дома и придомовой территории.

В январе сообщалось, что девушка пострадала в результате падения глыбы льда с крыши дома в центре Москвы.