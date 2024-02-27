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Главный архитектор Казани рассказала о реновации Чеховского рынка

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Главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина рассказала о предстоящей реновации Чеховского рынка в Казани.
Главный архитектор Казани рассказала о реновации Чеховского рынка
  • РИА Новости

«На этой территории мы создадим гастрорынок, аналогичный формату Даниловского или Усачёвского рынков в Москве», — заявила специалист в беседе с «Бизнес Online».

Как отметила эксперт, в ходе реновации сохранится всем известный купол основного здания рынка и рыночное пространство. Также обустроят кафе, рестораны, места для отдыха с детьми.

«Появится внутренний дворик, где люди смогут как проводить торговлю, так и устраивать мероприятия, лекции, праздники», — заключила Тухватуллина.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.

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