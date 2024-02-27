Минцифры и Роскомнадзор устанавливают причины сбоя Telegram
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В пресс-службе ведомства уточнили, что сбой в работе Telegram был зафиксирован и в зарубежных странах. Что же касается российских операторов связи — их сети, по данным министерства, работают в штатном режиме.
«...При этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что со сбоем в работе мессенджера Telegram столкнулись пользователи из нескольких регионов России.