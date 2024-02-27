Минцифры и Роскомнадзор устанавливают причины сбоя Telegram

Сбой в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов произошёл 27 февраля на территории России. Как сообщили в Минцифры, специалисты ведомства совместно с коллегами из Роскомнадзора уже работают над установлением причин произошедшего.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сбой в работе Telegram был зафиксирован и в зарубежных странах. Что же касается российских операторов связи — их сети, по данным министерства, работают в штатном режиме.

«...При этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что со сбоем в работе мессенджера Telegram столкнулись пользователи из нескольких регионов России.