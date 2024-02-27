RT в Telegram
Подпишись

Минцифры и Роскомнадзор устанавливают причины сбоя Telegram

Короткая ссылка
Сбой в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов произошёл 27 февраля на территории России. Как сообщили в Минцифры, специалисты ведомства совместно с коллегами из Роскомнадзора уже работают над установлением причин произошедшего.
Минцифры и Роскомнадзор устанавливают причины сбоя Telegram
  • Gettyimages.ru

В пресс-службе ведомства уточнили, что сбой в работе Telegram был зафиксирован и в зарубежных странах. Что же касается российских операторов связи — их сети, по данным министерства, работают в штатном режиме.

«...При этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что со сбоем в работе мессенджера Telegram столкнулись пользователи из нескольких регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить