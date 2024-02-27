Координационный центр: доменная инфраструктура функционирует в нормальном режиме

В пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ. рассказали RT о том, что в настоящий момент не обладают информацией о причинах сбоев в Рунете.

«В настоящий момент Координационный центр не обладает информацией о причинах сбоев в Рунете. По нашим данным, доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме», — подчеркнули там.

До этого в «МегаФоне» сообщили RT, что фиксируют снижение объёмов трафика в Telegram и ряде других сервисов.

Ранее специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи заявили о массовом сбое в работе Telegram на территории России, а также в США и Германии.