RT в Telegram
Подпишись

Координационный центр: доменная инфраструктура функционирует в нормальном режиме

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ. рассказали RT о том, что в настоящий момент не обладают информацией о причинах сбоев в Рунете.
Координационный центр: доменная инфраструктура функционирует в нормальном режиме
  • Gettyimages.ru

«В настоящий момент Координационный центр не обладает информацией о причинах сбоев в Рунете. По нашим данным, доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме», — подчеркнули там.

До этого в «МегаФоне» сообщили RT, что фиксируют снижение объёмов трафика в Telegram и ряде других сервисов.

Ранее специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи заявили о массовом сбое в работе Telegram на территории России, а также в США и Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить