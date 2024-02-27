Автоэксперт Пономарёв: обслуживание авто продлит срок службы двигателя
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Прежде всего, следует регулярно два раза в год делать диагностику двигателя, данная услуга на многих СТО выделена в отдельный комплекс, поделился он в беседе с «Российской газетой».
Кроме того, каждые 20—30 тыс. км пробега необходимо производить обслуживание топливно-воздушной системы, сюда входит мытьё инжектора, замена топливных фильтров, отметил Пономарёв.
Также он напомнил о важности своевременной замены технических жидкостей.
«Чтобы продлить срок службы мотора, необходимо своевременно его обслуживать и не ждать, когда что-то сломается», — заключил специалист.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.