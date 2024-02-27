Автоэксперт Пономарёв: обслуживание авто продлит срок службы двигателя

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв посоветовал соблюдать несложные правила для бесперебойной работы двигателя автомобиля.

Прежде всего, следует регулярно два раза в год делать диагностику двигателя, данная услуга на многих СТО выделена в отдельный комплекс, поделился он в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, каждые 20—30 тыс. км пробега необходимо производить обслуживание топливно-воздушной системы, сюда входит мытьё инжектора, замена топливных фильтров, отметил Пономарёв.

Также он напомнил о важности своевременной замены технических жидкостей.

«Чтобы продлить срок службы мотора, необходимо своевременно его обслуживать и не ждать, когда что-то сломается», — заключил специалист.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.