Посольство: на выборах президента России в Литве возможны провокации

Антироссийски настроенные субъекты могут устроить провокации на избирательном участке в Вильнюсе во время голосования на выборах президента России. Такое мнение высказал временный поверенный в делах России в Литве Александр Ёлкин.

По его словам, для проведения выборов на территории республики сформирован лишь один избирательный участок — в консульском отделе российского диппредставительства в Вильнюсе.

Ёлкин в беседе с РИА Новости объяснил, что это связано с закрытием российского генерального консульства в Клайпеде и обусловлено необходимостью обеспечить повышенные меры безопасности.

«Сделать это в должной мере возможно непосредственно на территории посольства. Правда, и здесь нельзя исключать различного рода провокации со стороны антироссийски настроенных субъектов», — отметил он.

Ранее стало известно, что власти Германии согласовали проведение в стране голосования на выборах президента России.