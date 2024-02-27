Автоэксперт Соколов посоветовал средства для очистки авто от наледи

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал о мерах, которые помогут предотвратить обледенение автомобиля в случае ледяных дождей и резких перепадов температуры.

В разговоре с газетой «Известия» он посоветовал использовать специальные средства для обработки стёкол и зеркал автомобиля.

«Если под рукой не оказалось специального средства от обледенения авто, можно сделать его самостоятельно из незамерзайки или антифриза и этилового спирта. Для этого нужно смешать жидкости в пропорции 1:5 и с помощью бутылки с пульверизатором нанести на места обледенения», — подсказал Соколов.

Чтобы убрать снег с кузова авто, владельцу понадобятся щётки-скребки с рукояткой 40—70 см, для внедорожников и минивэнов — от 70 см.

Также можно приобрести автомобильный обогреватель для лобового стекла, добавил автоэксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.