В Петербурге задержали подозреваемых в избиении пассажира метро

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали двух подростков и одного совершеннолетнего молодого человека, которых подозревают в избиении 40-летнего мужчины в метро.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошёл вечером 24 февраля в вагоне метро, двигавшемся от станции «Парк Победы» в направлении станции «Электросила».

«Между несколькими подростками и 40-летним мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого подростки нанесли ему несколько ударов», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали 26 февраля. Ими оказались трое молодых людей 16, 17 и 18 лет. С них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад после избиения пенсионерки в Петербурге.