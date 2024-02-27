В Москве грузовик протаранил неисправный автомобиль, погиб человек

Смертельное ДТП произошло в ночь на 27 февраля в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, грузовик с прицепом протаранил остановившийся из-за неисправности автомобиль. В результате аварии погиб один человек.

В сообщении отмечается, что погибший — водитель остановившегося из-за поломки автомобиля. По данным прокуратуры, после столкновения с грузовиком машина наехала на мужчину, затем столкнулась с ещё одним автомобилем.

«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Приморье, где с грузовика сорвались железобетонные плиты и упали на двигавшиеся во встречном направлении автомобили.