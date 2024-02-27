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Минпромторг России исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга

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Минпромторг России принял решение об исключении легковых машин из программы автомобильного лизинга.
Минпромторг России исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что теперь в программе льготного автолизинга участвуют электромобили российского производства, беспилотные автомобили, седельные тягачи отечественного производства, а также все категории общественного транспорта.

Что касается поддержки продажи легковых машин, то она осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях.

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