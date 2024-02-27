Минпромторг России исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что теперь в программе льготного автолизинга участвуют электромобили российского производства, беспилотные автомобили, седельные тягачи отечественного производства, а также все категории общественного транспорта.
Что касается поддержки продажи легковых машин, то она осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях.