Минпромторг России исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга

Минпромторг России принял решение об исключении легковых машин из программы автомобильного лизинга.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что теперь в программе льготного автолизинга участвуют электромобили российского производства, беспилотные автомобили, седельные тягачи отечественного производства, а также все категории общественного транспорта.

Что касается поддержки продажи легковых машин, то она осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях.