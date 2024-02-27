Риелтор Борзенкова перечислила характеристики «проблемных» квартир

Руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова перечислила факторы, определяющие квартиру как «проблемную» и затрудняющие её продажу.

Есть проблемы, которые подлежат исправлению, к примеру, очень плохое состояние помещения (после пожара или затопления) или сильная степень его запущенности, объяснила эксперт в разговоре с Life.ru.

Есть также сложности, которые устранить нельзя: невыгодное расположение дома, плохой вид из окна, невыгодное соседство.

Кроме того, к «проблемным» факторам можно отнести ветхость дома, если нет перспективы ремонта на ближайшие десять лет.

Помимо прочего, проблемным считается объект со сложными документами, к примеру, с большим количеством собственников, судов и частым переходом права собственности, а также отягощённые арестами и обременениями.

«Как правило, такие предложения находятся в самом низком ценовом сегменте», — отметила Борзенкова.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.