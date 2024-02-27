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Специалист по недвижимости Дымова: в Москве есть спрос на неликвидные объекты

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Директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что на столичном рынке недвижимости растёт предложение так называемого неликвида.
Специалист по недвижимости Дымова: в Москве есть спрос на неликвидные объекты
  • РИА Новости

К таковым она отнесла объекты, требующие ремонта, а также те, что имеют нюансы по документам.

Что касается ликвидных объектов, то тут также спрос есть, резкого снижения покупательной способности незаметно, отметила она в беседе с Life.ru.

«Конечно, сегодня покупатели предпочитают варианты с хорошим ремонтом. Желательно, чтобы ремонт был свежим, современным и чтобы после него никто до покупателей не жил», — уточнила Дымова.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.

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