RT в Telegram
Подпишись

Спасатель Щетинин посоветовал пересекать водоёмы в местах специальных переправ

Короткая ссылка
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что тёмные пятна на поверхности льда свидетельствуют о том, что его поверхность крайне тонкая и выходить на неё опасно.
Спасатель Щетинин посоветовал пересекать водоёмы в местах специальных переправ
  • РИА Новости

Критичная толщина льда — 10—15 см, при этом следует учитывать и его плотность, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Весной лёд становится рыхлым, на нём видны пятнышки воздуха, также он начинает потрескивать, отслаиваться», — отметил Щетинин.

Кроме того, по его словам, если в водоёме производилась регулировка воды, подъём и спуск, во время заморозков там могли образоваться полости между слоями льда, — это чрезвычайно опасно. То же можно сказать и о водоёмах, в которые производились технологические сбросы тёплой воды.

Что касается лесных озёр, то опасны могут быть места, близкие в берегу, сказал спасатель и порекомендовал не выходить на лёд там, где нет специальных переправ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить