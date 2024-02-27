Спасатель Щетинин посоветовал пересекать водоёмы в местах специальных переправ

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что тёмные пятна на поверхности льда свидетельствуют о том, что его поверхность крайне тонкая и выходить на неё опасно.

Критичная толщина льда — 10—15 см, при этом следует учитывать и его плотность, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Весной лёд становится рыхлым, на нём видны пятнышки воздуха, также он начинает потрескивать, отслаиваться», — отметил Щетинин.

Кроме того, по его словам, если в водоёме производилась регулировка воды, подъём и спуск, во время заморозков там могли образоваться полости между слоями льда, — это чрезвычайно опасно. То же можно сказать и о водоёмах, в которые производились технологические сбросы тёплой воды.

Что касается лесных озёр, то опасны могут быть места, близкие в берегу, сказал спасатель и порекомендовал не выходить на лёд там, где нет специальных переправ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.