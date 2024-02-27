В Москве построят промышленный технопарк в Люблино

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская заявила, что в столичном районе Люблино (ЮВАО) планируют построить новый промышленный технопарк в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Площадь производственного комплекса составит 13,5 тыс. кв. м, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино», — заявила Княжевская.

Участок для строительства площадью 0,9 га находится на Ставропольской улице (владения 37—41). Там разместится несколько производств: мебельное, строительное, бумажное, текстильное и другие.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в деревне Крёкшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).