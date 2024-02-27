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В ходе программы капремонта в Москве заменили более 45 тысяч лифтов с 2011 года

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В Москве заменили более 45,2 тыс. лифтов с 2011 года. Ими пользуются более 3,6 млн жителей. Работы провели в рамках столичной программы капитального ремонта.
В ходе программы капремонта в Москве заменили более 45 тысяч лифтов с 2011 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.

Только в 2023 году было установлено свыше 3,8 тыс. новых лифтов в многоэтажных жилых домах. А в 2024 году специалисты планируют заменить ещё более 2,6 тыс. подъёмников.

В московскую программу капремонта включено свыше 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м. Планируется заменить свыше 115 тыс. лифтов, что составляет больше 20% лифтового фонда города.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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