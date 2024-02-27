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МО: колонна ПГРК «Ярс» направилась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

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Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, маршрут колонны проходит по трассе М7.

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