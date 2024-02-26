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Путин: надёжные жизненные ориентиры у молодёжи — залог будущего России

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что залогом будущего России являются надёжные жизненные ориентиры у молодого населения.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание».

«Залог будущего страны, преемственности её развития в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что крайне важно, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знала историю своей страны.

Ранее Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки и Минтруда представить предложения по установлению в России Дня наставника.

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