В Ленинградской области машина сбила сидевшего на проезжей части мужчину

В Ленинградской области автомобиль сбил сидевшего на проезжей части мужчину.

Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла в Выборгском районе.

Как рассказали в полиции, вечером 25 февраля на 14-м км дороги Голубые Озёра — Поляны 48-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на 54-летнего мужчину, который сидел на проезжей части вне зоны перехода.

В результате ДТП пешеход в тяжёлом состоянии был госпитализирован, позже он скончался в больнице.

Ранее стало известно, что такси в Москве влетело в огороженный для ремонта дороги участок, сбив несколько человек.