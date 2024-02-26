В Ленинградской области машина сбила сидевшего на проезжей части мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщает 78.ru.
Авария произошла в Выборгском районе.
Как рассказали в полиции, вечером 25 февраля на 14-м км дороги Голубые Озёра — Поляны 48-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на 54-летнего мужчину, который сидел на проезжей части вне зоны перехода.
В результате ДТП пешеход в тяжёлом состоянии был госпитализирован, позже он скончался в больнице.
Ранее стало известно, что такси в Москве влетело в огороженный для ремонта дороги участок, сбив несколько человек.