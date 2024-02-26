Система-112 в Подмосковье приняла более 85 млн вызовов за всё время работы

В Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов (РЦОВ) 112.

«Первоначально за сутки поступало около 20 тыс. вызовов, сейчас это число в среднем составляет 35 тыс. Ежедневно вызовы принимают около 370 операторов», — рассказали в центре.

Отмечается, что с момента образования единой службы спасения скорую помощь вызывали более 22 млн раз, полицию и ГИБДД — 7 млн раз, пожарных — около 1 млн раз.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе.