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В Ленобласти погиб человек из-за протаранившего автомобиль пьяного водителя

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Смертельное ДТП произошло на 20-м км автодороги Санкт-Петербург — Морье во Всеволожском районе Ленинградской области, где 36-летний водитель Audi Q7 выехал на полосу встречного движения и протаранил Chevrolet Lanos. В результате аварии погиб один человек.
В Ленобласти погиб человек из-за протаранившего автомобиль пьяного водителя
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном главке МВД, погибшим оказался пассажир Chevrolet Lanos. В ведомстве также сообщили, что в момент ДТП виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было при себе водительского удостоверения.

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно об инциденте в Москве, где водитель такси протаранил огороженный для ремонта дороги участок и сбил нескольких человек.

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