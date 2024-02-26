В Ленобласти погиб человек из-за протаранившего автомобиль пьяного водителя

Смертельное ДТП произошло на 20-м км автодороги Санкт-Петербург — Морье во Всеволожском районе Ленинградской области, где 36-летний водитель Audi Q7 выехал на полосу встречного движения и протаранил Chevrolet Lanos. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщили в региональном главке МВД, погибшим оказался пассажир Chevrolet Lanos. В ведомстве также сообщили, что в момент ДТП виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было при себе водительского удостоверения.

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно об инциденте в Москве, где водитель такси протаранил огороженный для ремонта дороги участок и сбил нескольких человек.