В Ленобласти погиб человек из-за протаранившего автомобиль пьяного водителя
- РИА Новости
Как сообщили в региональном главке МВД, погибшим оказался пассажир Chevrolet Lanos. В ведомстве также сообщили, что в момент ДТП виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было при себе водительского удостоверения.
«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно об инциденте в Москве, где водитель такси протаранил огороженный для ремонта дороги участок и сбил нескольких человек.