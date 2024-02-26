Рекрутер Мурадян рассказал о гибридном графике работы

HR-специалист Гарри Мурадян рассказал о появлении нового, гибридного графика работы.

«Сейчас мы приходим к золотой середине, а золотая середина — это гибридный график работы, когда ты два-три дня поработал в офисе, а оставшееся время поработал из дома либо откуда-то ещё. Мы сейчас идём от формата «полной удалёнки» к формату «что-то среднее» между «обязательно быть в офисе» и «всегда быть дома», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, в настоящий момент мы находимся в переходном периоде, когда формируется и постепенно устанавливается такой график занятости.

Он также обратил внимание, что некоторые специальности даже на частично удалённый формат работы перевести не удастся.

«Есть профессии, которых это не коснётся, у которых как было очное появление, так и всегда останется. Люди, которые работают на предприятиях, те же голубые воротнички, доставщики, официанты, все линейные специалисты, которые так или иначе связаны с производственным процессом, с процессом доставки, — их на удалёнку никак не переведёшь», — заключил Мурадян.

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