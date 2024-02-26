Более 700 детей приняли участие в детской лыжной Гонке Легкова, состоявшейся в Пересвете 23—24 февраля.

Отмечается, что в «Гонке Легкова|СберKids» участвовали юные спортсмены от 4 до 16 лет.

В первый день соревнований прошли гонки на дистанциях 1, 3 и 5 км. Каждый финишёр получил медаль, фирменную шапочку и рюкзак. Победителям вручили настоящие кубки.

Также дети смогли пообщаться с известными спортсменами и получить автографы Александра Легкова, Ильи Черноусова, Ивана Алыпова, Антона Шипулина, Дмитрия Малышко, Никиты Крюкова.

Впервые Гонка Легкова прошла в 2015 году, участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет.