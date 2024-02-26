Полицейские обнаружили 500 патронов в квартире у мужчины в Мытищах

В квартире в Мытищах полицейские обнаружили 500 патронов. Задержан 34-летний местный житель.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По результатам баллистического исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области 101 из них (патронов. — RT) имеет калибр 5,6 мм, изготовлен промышленным способом и пригоден для стрельбы. Остальная часть будет направлена на экспертизу в рамках возбуждённого уголовного дела», — рассказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что три человека были госпитализированы в результате стрельбы на улице Плющиха в центре Москвы.

По данным столичного СК, между группой людей произошёл конфликт, участники которого применили травматическое оружие.