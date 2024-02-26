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Госдума поддержала в I чтении законопроект об усилении надзора за педофилами

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Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который позволяет усилить надзор за теми, у кого есть непогашенная либо неснятая судимость за педофилию.
Госдума поддержала в I чтении законопроект об усилении надзора за педофилами
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госдумы.

Законопроект предлагает запретить таким личностям посещать образовательные организации, которые связаны с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Также предлагается запретить приходить на объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятия спортом.

16 декабря соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

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