Госдума поддержала в I чтении законопроект об усилении надзора за педофилами

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который позволяет усилить надзор за теми, у кого есть непогашенная либо неснятая судимость за педофилию.

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Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госдумы. Законопроект предлагает запретить таким личностям посещать образовательные организации, которые связаны с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Также предлагается запретить приходить на объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятия спортом. 16 декабря соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.