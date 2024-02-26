Госдума поддержала в I чтении законопроект об усилении надзора за педофилами
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Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госдумы.
Законопроект предлагает запретить таким личностям посещать образовательные организации, которые связаны с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Также предлагается запретить приходить на объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятия спортом.
16 декабря соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.