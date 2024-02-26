Пропавшую в Новосибирске школьницу спустя неделю нашли в Московской области
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РИА Новости отмечает, что девушку последний раз видели в Новосибирске 19 февраля около 18:40 (14:40 мск), Следственный комитет организовал розыск в рамках возбуждённого дела.
«Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области, в настоящее время решается вопрос о доставлении и передаче девушки законным представителям», — сказала агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее стало известно о девятилетнем мальчике, который пропал в Володарском районе Астраханской области.