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Пропавшую в Новосибирске школьницу спустя неделю нашли в Московской области

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Школьницу, пропавшую в Новосибирске 19 февраля, нашли в Московской области, сейчас решается вопрос о передаче 15-летней девочки родителям, сообщили в МВД.
Пропавшую в Новосибирске школьницу спустя неделю нашли в Московской области
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

РИА Новости отмечает, что девушку последний раз видели в Новосибирске 19 февраля около 18:40 (14:40 мск), Следственный комитет организовал розыск в рамках возбуждённого дела.

«Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области, в настоящее время решается вопрос о доставлении и передаче девушки законным представителям», — сказала агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее стало известно о девятилетнем мальчике, который пропал в Володарском районе Астраханской области.

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