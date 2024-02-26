Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Начальник Генерального штаба заслушал в командном пункте доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения. Как подчеркнул сам Герасимов, 58-я армия «никогда не подводила — и в боях на Северном Кавказе, и здесь».
Начальник Генштаба поздравил военных с заслуженными наградами за мужество и пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.
«Поэтому берегите себя, успехов вам», — добавил он.
23 февраля министр обороны Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации.