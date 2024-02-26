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Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО

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Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов побывал в командном пункте 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Он прибыл в зону СВО, чтобы наградить военнослужащих орденами Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За храбрость».
Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Начальник Генерального штаба заслушал в командном пункте доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения. Как подчеркнул сам Герасимов, 58-я армия «никогда не подводила — и в боях на Северном Кавказе, и здесь».

Начальник Генштаба поздравил военных с заслуженными наградами за мужество и пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.

«Поэтому берегите себя, успехов вам», — добавил он.

23 февраля министр обороны Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации.

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