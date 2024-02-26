Гинцбург назвал ожидаемыми выводы учёных об осложнениях после вакцин от COVID-19

Результатов исследования о том, что такие вакцины от COVID-19, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, могут вызывать осложнения, следовало ожидать, заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом пишет РБК.

Это связано с тем, что вакцины Pfizer и Moderna, которые разработаны на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация, рассказал эксперт.

По его словам, матричная РНК, когда её вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей клеток воспринимается как чужеродная информация, «которую надо уничтожить».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России стабилизировалась.