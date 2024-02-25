Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом заявили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
- РИА Новости
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Движение автомобилей по мосту было приостановлено около 18:20 мск.
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