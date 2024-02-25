В Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл вечером 24 февраля. В деревне Новая Вамья загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Погибли 41-летний мужчина и 40-летняя женщина.
По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил эксплуатации электрического обогревателя.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл пожар в жилом доме, из огня вынесли трёхлетнюю девочку.