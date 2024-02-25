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В Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре

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В Увинском районе Удмуртии проводят доследственную проверку по факту пожара, в результате которого погибли два человека.
В Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 24 февраля. В деревне Новая Вамья загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Погибли 41-летний мужчина и 40-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил эксплуатации электрического обогревателя.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл пожар в жилом доме, из огня вынесли трёхлетнюю девочку.

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