В Удмуртии проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре

В Увинском районе Удмуртии проводят доследственную проверку по факту пожара, в результате которого погибли два человека.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Инцидент произошёл вечером 24 февраля. В деревне Новая Вамья загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Погибли 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил эксплуатации электрического обогревателя. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл пожар в жилом доме, из огня вынесли трёхлетнюю девочку.