В Пермском крае проиндексировали ряд социальных выплат

В Пермском крае проиндексировали более 40 выплат, пособий и компенсаций.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В частности, вырос размер ежемесячных денежных выплат для категории федеральных льготников. С учётом индексации он составил в регионе 3255 рублей.

Размер маткапитала составляет 630 380 рублей на первого ребёнка и 833 024 рублей — на второго, если семья ещё не получала капитал на первого.

Выросло и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.

Управляющая отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина отметила, что все повышения произведены в беззаявительном порядке.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл обсудили меры поддержки семей.