В Пермском крае проиндексировали ряд социальных выплат
- Gettyimages.ru
- © Vershinin
Об этом сообщает сайт kp.ru.
В частности, вырос размер ежемесячных денежных выплат для категории федеральных льготников. С учётом индексации он составил в регионе 3255 рублей.
Размер маткапитала составляет 630 380 рублей на первого ребёнка и 833 024 рублей — на второго, если семья ещё не получала капитал на первого.
Выросло и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.
Управляющая отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина отметила, что все повышения произведены в беззаявительном порядке.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл обсудили меры поддержки семей.