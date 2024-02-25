Бастрыкин поручил завести дело после возгорания рейсового автобуса в Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на информационный центр ведомства.
По имеющимся данным, 22 февраля в Воткинском районе загорелся рейсовый автобус сообщением Чайковский — Пермь. Пострадали двое пассажиров 15 и 19 лет, им потребовалась медпомощь.
В республиканском СУ СК России проводят процессуальную проверку.
Ранее сообщалось, что в Карелии проводят проверку по факту высадки ребёнка из автобуса.