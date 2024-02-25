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Бастрыкин поручил завести дело после возгорания рейсового автобуса в Удмуртии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Удмуртии.
Бастрыкин поручил завести дело после возгорания рейсового автобуса в Удмуртии
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на информационный центр ведомства.

По имеющимся данным, 22 февраля в Воткинском районе загорелся рейсовый автобус сообщением Чайковский — Пермь. Пострадали двое пассажиров 15 и 19 лет, им потребовалась медпомощь.

В республиканском СУ СК России проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в Карелии проводят проверку по факту высадки ребёнка из автобуса.

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