Бастрыкин поручил завести дело после возгорания рейсового автобуса в Удмуртии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на информационный центр ведомства.

По имеющимся данным, 22 февраля в Воткинском районе загорелся рейсовый автобус сообщением Чайковский — Пермь. Пострадали двое пассажиров 15 и 19 лет, им потребовалась медпомощь.

В республиканском СУ СК России проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в Карелии проводят проверку по факту высадки ребёнка из автобуса.