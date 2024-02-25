В Петербурге благоустроят три пляжа в 2024 году
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В зонах отдыха «Ласковый», «Дюны» и «Северный» планируется максимально сохранить природный ландшафт. Там появится удобная инфраструктура и места для тренировок.
На территории Жемчужного пляжа создадут новые пешеходные маршруты. Продолжится благоустройство территории, прилегающей к Верхнему Суздальскому озеру.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют более 26 км дорог к спортобъектам.