Экономист Ермилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья
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«Помимо этого, конкурентами могут служить и дома, построенные в рамках индивидуального жилищного строительства. Поэтому есть вероятность, что к лету можно будет увидеть снижение цен, дополнительные акции на первичную недвижимость», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, важно учитывать, что в случае с таким жильём может потребоваться ремонт, меблировка и в целом определённое ожидание сдачи жилья.
Как отметила Ермилова, лето считается не сезоном для рынка недвижимости, но в любом случае нужно следить за ситуацией.
Ранее ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.