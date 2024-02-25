Экономист Ермилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

Кандидат экономических наук доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что в настоящее время в России растёт число предложений и на первичные, и на вторичные квартиры.

«Помимо этого, конкурентами могут служить и дома, построенные в рамках индивидуального жилищного строительства. Поэтому есть вероятность, что к лету можно будет увидеть снижение цен, дополнительные акции на первичную недвижимость», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно учитывать, что в случае с таким жильём может потребоваться ремонт, меблировка и в целом определённое ожидание сдачи жилья.

Как отметила Ермилова, лето считается не сезоном для рынка недвижимости, но в любом случае нужно следить за ситуацией.

Ранее ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.