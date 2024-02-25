Концерт Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на 25 февраля, отменили

Концерт лидера группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на 25 февраля, отменили организаторы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», — сказано в сообщении.

Уточняется, что компания также оповестила об этом зрителей через смс-сообщения.

Продажа билетов на концерт была приостановлена за несколько дней до его отмены, уточняется в заявлении.

8 февраля концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на март, отменили.