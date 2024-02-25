RT в Telegram
Подпишись

Концерт Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на 25 февраля, отменили

Короткая ссылка
Концерт лидера группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на 25 февраля, отменили организаторы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», — сказано в сообщении.

Уточняется, что компания также оповестила об этом зрителей через смс-сообщения.

Продажа билетов на концерт была приостановлена за несколько дней до его отмены, уточняется в заявлении.

8 февраля концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на март, отменили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить