Концерт Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на 25 февраля, отменили
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по распространению билетов.
«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», — сказано в сообщении.
Уточняется, что компания также оповестила об этом зрителей через смс-сообщения.
Продажа билетов на концерт была приостановлена за несколько дней до его отмены, уточняется в заявлении.
8 февраля концерт певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на март, отменили.