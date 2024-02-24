Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинских войск над территорией Белгородской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
- РИА Новости
Согласно информации ведомства, атака киевского режима была пресечена около 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
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